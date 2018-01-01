Сегодня, 15:31 RSS

В Ровно на парковке застрелили бизнесмена, опубликованы фото

Сегодня, 14:32
lsnd8w < >
< >
1 / 4 В Ровно убили предпринимателя Валентина Загороднюка (rv.npu.gov.ua)

Тело убитого обнаружили между автомобилями.

Во вторник днем, 17 июля, в Ровно на автомобильной парковке, расположенной на улице Небесной сотни, обнаружили тело застреленного предпринимателя.

Тело нашли между автомобилями, на месте работают правоохранители, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Как пишет местное издание "Рівне вечірнє", убитым оказался 42-летний ровенчанин Валентин Загороднюк.

Отмечается, что как только мужчина приблизился к своему авто, к нему подошел киллер с пистолетом. Выстрелив трижды, злоумышленник скрылся с места преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове застрелили супругов из-за 100 тысяч долларов долга.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Ровно, бизнесмен, убийство, Валентин Загороднюк
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности