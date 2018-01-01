В Ровно на парковке застрелили бизнесмена, опубликованы фото

Тело убитого обнаружили между автомобилями.
Во вторник днем, 17 июля, в Ровно на автомобильной парковке, расположенной на улице Небесной сотни, обнаружили тело застреленного предпринимателя.
Тело нашли между автомобилями, на месте работают правоохранители, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Как пишет местное издание "Рівне вечірнє", убитым оказался 42-летний ровенчанин Валентин Загороднюк.
Отмечается, что как только мужчина приблизился к своему авто, к нему подошел киллер с пистолетом. Выстрелив трижды, злоумышленник скрылся с места преступления.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове застрелили супругов из-за 100 тысяч долларов долга.
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