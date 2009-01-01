В Ровно на взятке погорел декан университета: вымогал деньги у родителей абитуриентов

Сотрудники спецслужбы задержали декана в центре Ровно во время получения всей суммы взятки.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что чиновник, который также является председателем отборочной комиссии, требовал от родителей двух абитуриентов тысячу четыреста долларов США. В такую сумму злоумышленник оценил содействие в устройстве детей на дневную форму обучения.
Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали декана в центре Ровно во время получения всей суммы взятки. Председателю комиссии сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре на взятке попался следовать Нацполиции.
Фото: СБУ.