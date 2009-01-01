В Ровно на взятке погорел депутат горсовета, опубликованы фото и видео

Злоумышленник требовал от бизнесмена несколько тысяч долларов.

Неправомерная выгода ssu.gov.ua

В Ровно правоохранители послезадержали депутата местного городского совета и его сообщника.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что народный избранник требовал пять тысяч долларов от одного из частных предпринимателей.

"За эту сумму он обещал не создавать искусственных препятствий строительной деятельности коммерсанта путем подготовки депутатских запросов и инициирования проверок контролирующими органами", — отметили в спецслужбе.

По данным СБУ, злоумышленник предложил бизнесмену передать деньги через посредника, который выступал его доверенным лицом. "Сотрудники СБ Украины задержали депутата и сообщника в офисе после получения всей суммы взятки", — отмечается в материале.

Во время обыска в помещении правоохранители обнаружили более килограмма обработанного янтаря и наркотики. Начато производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Ранее в Нацполиции сообщили, что в Мукачево Закарпатской области чиновники одного из коммунальных предприятий местного горсовета присвоили почти 4,7 млн гривен бюджетных средств.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України