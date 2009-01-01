В Ровно ограбили валютчика. Разбили стекло авто и отобрали 800 тысяч, опубликованы фото

Инцидент произошел на улице Макарова.

В Ровно ограбили валютчика rv.npu.gov.ua

В среду, 23 августа, в Ровно злоумышленники ограбили валютчика — забрали почти 800 тысяч гривен и более 6 тысяч долларов.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Ровенской области.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Макарова.

Двое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Т4 и завладели сумкой с денежными средствами в сумме около 800 тысяч гривен и более 6 тысяч долларов и скрылись с места происшествия на своем авто.

В полиции отметили, что 45-летний водитель, которому и принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал. Он занимается обменом валюты.

Сведения по факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества. Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному преступлению, и их места пребывания.

Напомним, ранее в Киеве на улице Зоологической произошло вооруженное ограбление. Неизвестные в медицинских масках расстреляли мужчину, забрали сумку и скрылись.

Фото: rv.npu.gov.ua.