В Ровно поймали наркодельца, который торговал оружием: опубликованы фото

Злоумышленник входил в группировку контрабандистов псевдоэфедрина, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте спецслужбы.
В ведомстве уточнили, что он хранил дома для реализации 12 единиц огнестрельного и холодного оружия.
"Злоумышленник входил в группировку контрабандистов псевдоэфедрина, которых оперативники спецслужбы разоблачили в конце прошлой недели", — отметили в пресс-службе.
По ее данным, тот уже был осужден за незаконный сбыт оружия и наркотиков. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области правоохранители задержала банду выходцев с Кавказа, они два года осуществляли разбойные нападения на частные дома по всей Украине.
Фото: ssu.gov.ua