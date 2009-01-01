В Ровно поймали наркодельца, который торговал оружием: опубликованы фото

Злоумышленник входил в группировку контрабандистов псевдоэфедрина, отметили в СБУ.

Найденное оружие ssu.gov.ua

В Ровно сотрудникизадержали наркоторговца, который также занимался продажей оружия.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что он хранил дома для реализации 12 единиц огнестрельного и холодного оружия.

"Злоумышленник входил в группировку контрабандистов псевдоэфедрина, которых оперативники спецслужбы разоблачили в конце прошлой недели", — отметили в пресс-службе.

По ее данным, тот уже был осужден за незаконный сбыт оружия и наркотиков. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области правоохранители задержала банду выходцев с Кавказа, они два года осуществляли разбойные нападения на частные дома по всей Украине.

Фото: ssu.gov.ua