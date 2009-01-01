В руках взорвался неизвестный предмет. В Донецкой области погиб ребенок

Взрыв произошел около 13.50 на улице 30 лет Победы.

В результате взрыва в Угледаре погиб ребенок news24ua.com

В Угледаре Донецкой области в результате взрыва погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Предварительно установлено, что в руках у ребенка взорвался неизвестный предмет. Первыми на место прибыли полицейские из группы быстрого реагирования, которые находились неподалеку и услышали громкий хлопок. Сейчас на месте трагедии работает полиция.

Взрыв произошел около 13.50 на улице 30 лет Победы. Полицейские, которые срочно прибыли на место, увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывными травмами без признаков жизни.

Во время первоочередных действий личность мальчика была установлена. Ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Угледарского отделения полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев. Район оцеплен, полиция обеспечивает безопасность людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в мусоропровод жилого дома бросили гранату.