В рядах "мотострелков" ЛНР нашли много "мертвых душ" — разведка

Командиры террористы скрывали данные о дезертирах, отметили в Минобороны.

Боевик на Донбассе, иллюстрация lug-info.com

В четверг, 16 февраля, на Донбассе представители штаба 2 "армейского корпуса" (АК, самопровозглашенная ЛНР) выяснили, что в некоторых подразделениях(Брянка) "республики" количество "мертвых душ" составляет до 20% от штатной численности.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что "ревизоры" проверили наличие личного состава в соединениях и частях "корпуса" и выяснили, что командиры боевиков скрывали данные о дезертирах.

По сведениям ГУР, лидеры врага для сокрытия случаев дезертирства бойцов с оружием докладывали об отсутствующих, как таких, которые выполняют задачи на труднодоступных передовых позициях, и связи с ними нет. При этом им, по документам, платили деньги несколько последних месяцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники так называемого "министерства госбезопасности" (МГБ, охранка) террористической ЛНР принимают меры для предупреждения утечки информации о реальных потерях "7 отдельной мотострелковой бригады".