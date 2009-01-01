В Северодонецке задержаны два диверсанта, планировали теракты

Злоумышленникам суд уже избрал меру пресечения.

Найденное самодельное взрывное устройство ssu.gov.ua

В Северодонецке Луганской области силовики задержали двух диверсантов, которые по указанию российских кураторов планировали совершить в городе теракты.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что один из злоумышленников местный житель, а второй — из захваченного боевиками Донецка, им суд уже избрал меру пресечения.

Правоохранители задержали жителя Донецка возле административного здания органа власти при наблюдении и проведения им фотосъемки персонала и охраны госучреждения. При задержании в его автомобиле было обнаружены профессиональный фотоаппарат, три мобильных телефона и документы.

Также в ходе обыска были изъяты пакет с взрывным устройством с тремя тротиловыми шашками. "Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник после совершения преступления планировал выехать в другой регион Украины для подготовки следующего теракта", — отмечается в материале.

Силовики выяснили, что житель Северодонецка собирал информацию о подразделениях сил АТО, режим охраны админзданий и правоохранительных органов в городе. После этого по указанию куратора он выбрал объект для диверсии — территорию возле места дислокации подразделения Вооруженных Сил Украины.

Правоохранители задержали пособника противника, когда он направлялся к месту совершения преступления. Во время обыска у него было изъято самодельное взрывное устройство.

Найденное самодельное взрывное устройство ssu.gov.ua

Начато производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, задержанным объявили о подозрении, суд уже избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ssu.gov.ua