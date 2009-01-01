В штабе АТО назвали число раненых украинских военных на Донбассе

Всего зафиксировано 24 вражеских обстрела.
Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Всего зафиксировано 24 обстрела. Четверо наших военных ранены", — говорится в вечерней сводке.
Как отметили в штабе, на Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицком и Красногоровке вели огонь снайперы. На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.
Кроме того, на Донецком направлении российско-оккупационные войска сегодня применяли 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Тут же огонь вел снайпер. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия, информируют в пресс-центре штаба АТО.
Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО дали боевикам жесткую ответку под Авдеевкой.
Видео: Військове телебачення України.