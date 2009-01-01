В штабе АТО назвали потери силовиков на Донбассе

На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов обстреляли Водяное.

В штабе АТО назвали потери силовиков Gazeta.ua

В воскресенье, 26 февраля, российские оккупанты 30 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины , один военный погиб, один получил ранения.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

"На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов обстреляли Водяное, а из стрелкового оружия и гранатометов — Павлополь, Широкино и опять же Водяное. По Талаковке огонь вел снайпер", — сказано в сообщении.

На Донецком направлении боевики из танка обстреливали Пески и шахту "Бутовка". Также по шахте, Авдеевке, Каменке и Луганскому террористы вели огонь из 120 и 82 миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Луганское, Новолуганское и Зайцево.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Попасной и Катериновке, подытожили в штабе.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки 4 военнослужащих получили ранения.