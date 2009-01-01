В штабе АТО рассказали, как силовики жестким ответным огнем подавили активность боевиков

Сегодняшние сутки в районе проведения АТО начались интенсивными обстрелами украинских позиций на Донецком направлении.

Боевики на Донбассе Reuters

На Донбассе с начала суток боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз нарушили перемирие.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Наши военные 6 раз огнем подавляли активность боевиков", — говорится в сообщении.

В штабе также сообщили, что сегодняшние сутки в районе проведения АТО начались интенсивными обстрелами украинских позиций на Донецком направлении.

Ночью, неподалеку от поселка Пески, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты. А с 5 утра и в течение часа российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 120 миллиметров, 19 мин калибра 82 миллиметра и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке.

"Наши бойцы жестко ответили врагу. Также, утром, почти три часа пророссийские наемники били из 82-миллиметровых минометов, гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи шахты Бутовка. Уже днем под вражеским огнем снова оказались наши позиции возле Авдеевки и Каменки", — сообщает штаб.

На Приморском направлении противник дважды обстреливал из гранатометов украинские укрепления неподалеку от Водяного. Факты применения врагом крупнокалиберных пулеметов зафиксированы и в районе Павлополя.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем оккупанты поплатились за обстрелы жилых кварталов.