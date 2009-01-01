В штабе АТО рассказали о раненых украинских военных на Донбассе

Враг продолжал обстреливать украинские позиции на всех направлениях.

Боевики на Донбассе Reuters

На Донбассе в зоне АТО сегодня был ранен один украинский военный.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Согласно сообщению, враг продолжал обстреливать украинские позиции на всех направлениях. По состоянию на 18 часов зафиксировано 17 обстрелов со стороны боевиков.

Так, на Мариупольском направлении террористы обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровку, Широкино.

На Луганском направлении вели огонь из гранатометов по Новозвановке.

На Донецком направлении враг обстрелял из гранатометов Луганское и Мироновское.

Напомним, ранее в Минобороны назвали потери боевиков в зоне АТО за прошлую неделю.

Видео: Військове телебачення України.