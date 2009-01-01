В штабе АТО рассказали о раненых украинских военных на Донбассе

Враг продолжал обстреливать украинские позиции на всех направлениях.
Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Согласно сообщению, враг продолжал обстреливать украинские позиции на всех направлениях. По состоянию на 18 часов зафиксировано 17 обстрелов со стороны боевиков.
Так, на Мариупольском направлении террористы обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровку, Широкино.
На Луганском направлении вели огонь из гранатометов по Новозвановке.
На Донецком направлении враг обстрелял из гранатометов Луганское и Мироновское.
Напомним, ранее в Минобороны назвали потери боевиков в зоне АТО за прошлую неделю.
Видео: Військове телебачення України.