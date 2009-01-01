В штабе АТО рассказали плохие новости с фронта

Сегодня на Донбассе террористы, в частности, применили "Град".
Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, обстреливали позиции силовиков из тяжелого вооружения.
"На Мариупольском направлении из минометов разных калибров вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия злоумышленники били по Новогригорьевке, Павлополю и Широкино. По последнему населенному пункту огонь вел танк, по Новотроицкому — работал снайпер.
На Луганском направлении по Новозвановке противник стрелял из "Града", выпустив в сторону позиций наших военных 20 снарядов. Водяное и Попасную боевики обстреляли из 82-мм минометов.
На Донецком направлении использовали 82-мм минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. "Из гранатометов различных систем атаковали Новозвановку и опять же Авдеевку", — добавили в штабе.
Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что 25 января в зоне спецоперации в результате боевых действий получили ранения трое украинских военнослужащих.