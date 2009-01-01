В штабе АТО рассказали плохие новости с фронта

Сегодня на Донбассе террористы, в частности, применили "Град".

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

В четверг, 26 января, вс полуночи и до 18 часов боевики 31 раз стреляли, погиб один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, обстреливали позиции силовиков из тяжелого вооружения.

"На Мариупольском направлении из минометов разных калибров вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия злоумышленники били по Новогригорьевке, Павлополю и Широкино. По последнему населенному пункту огонь вел танк, по Новотроицкому — работал снайпер.

На Луганском направлении по Новозвановке противник стрелял из "Града", выпустив в сторону позиций наших военных 20 снарядов. Водяное и Попасную боевики обстреляли из 82-мм минометов.

На Донецком направлении использовали 82-мм минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. "Из гранатометов различных систем атаковали Новозвановку и опять же Авдеевку", — добавили в штабе.

Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что 25 января в зоне спецоперации в результате боевых действий получили ранения трое украинских военнослужащих.

Видео: Військове телебачення України