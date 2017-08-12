Информацию о смерти мужчины подтвердил адвокат бывшего правоохранителя.

В СИЗО Львова нашли повешенным экс-милиционера фото: kri.su

В СИЗО Львова обнаружили повешенным бывшего сотрудника милиции Дмитрия Журавлева.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета и координатор группы "Варта-1" Игорь Зинкевич.

"12.08.2017 вечером, в следственном изоляторе на улице Городецкая 20, обнаружили тело (бывший сотрудник полиции), которого в камере для содержания под стражей обнаружили повешенным", — написал он.

Информацию о смерти мужчины подтвердил его адвокат, сообщает городской портал "Форпост".

Как рассказал защитник погибшего, он разговаривал с Журавлевым за три дня до его смерти, и заверил, что никаких суицидальных наклонностей у мужчины не заметил.

Вместе с тем адвокат отметил, что две недели назад апелляционный суд принял решение о возвращении дела, по которому его подзащитный более 5 лет отбывал наказание, на новое рассмотрение ввиду вновь открывшиеся обстоятельства в суд первой инстанции.

Кроме этого, ссылаясь на собственные источники, СМИ отметило, что у Журавлева был конфликт с сокамерником.

В настоящее время окончательного заключения о смерти мужчины нет, прокуратура и полиция устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как стало известно, Дмитрий Журавлев ранее работал связистом в пенитенциарной службе и УМВД во Львовской области. В 2009 году, когда он возвращался с работы в милицейской форме, на него напал неизвестный и проломил голову молотком, после чего Журавлев получил инвалидность и уволился со службы. В 2011-м экс-милиционер поссорился с соседом и трижды выстрелил в него из резинового пистолета. От полученных травм мужчина на следующий день умер, а Журавлева привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском СИЗО скончался психически больной мужчина.