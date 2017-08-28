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В Славянске армейский "Урал" протаранил маршрутку, есть пострадавшие

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1 / 6 В Славянске «Урал» протаранил маршрутку (slavdelo.dn.ua)

В результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси.

ДТП, Славянск
В Славянске «Урал» протаранил маршрутку slavdelo.dn.ua
В понедельник, 28 августа, в Славянске Донецкой области на улице Свободы произошло ДТП с участием автобуса № 14А, курсирующего по маршруту Автостанция — улицы Ставропольская, и военного грузовика марки "Урал".

Об этом сообщает местное издание "Деловой Славянск".

Известно, что в результате аварии есть потерпевшие, которые госпитализированы каретой скорой помощи, однако количество их не уточняют.

На месте аварии работает патрульная служба Славянска и Краматорска. Подробности происшествия выясняют.

Позже в пресс-службе штаба АТО в Facebook сообщили о том, что погибших среди военных и гражданских не было, однако в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси.

Отмечается, что руководством антитеррористической операции назначено расследование по факту ДТП, по результатам которого будут принять дисциплинарные меры.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева сын Шуфрича за рулем Bentley сбил человека.

Фото: slavdelo.dn.ua.

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Славянск, ДТП, маршрутка, грузовик, пострадавшие
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