В Славянске накрыли банду уголовников, которой руководил криминальный авторитет

Злоумышленники требовали "дань" от бизнесменов, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники систематически отбирали деньги у местных бизнесменов, применяя насилие и угрозы.
"Дань злоумышленники использовали для личных развлечений", — отметили в спецслужбе.
Правоохранители задержали организатора банды и трех его сообщников при получении очередного "транша" наличных от пострадавшего. В ходе обысков у злоумышленников изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства для удерживания заложников.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса, задержанные взяты под стражу. Продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области силовики разоблачила коммерческую структуру, которая финансировала боевиков самопровозглашенной ДНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua