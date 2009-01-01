В Славянске накрыли банду уголовников, которой руководил криминальный авторитет

Злоумышленники требовали "дань" от бизнесменов, отметили в СБУ.

Силовики и задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

В Славянске Донецкой областивооруженной организованной группы уголовников, ранее судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления, которой руководил известный в регионе криминальный авторитет.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники систематически отбирали деньги у местных бизнесменов, применяя насилие и угрозы.

"Дань злоумышленники использовали для личных развлечений", — отметили в спецслужбе.

Правоохранители задержали организатора банды и трех его сообщников при получении очередного "транша" наличных от пострадавшего. В ходе обысков у злоумышленников изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства для удерживания заложников.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса, задержанные взяты под стражу. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области силовики разоблачила коммерческую структуру, которая финансировала боевиков самопровозглашенной ДНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua