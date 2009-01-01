В Славянске поймали бывшего водителя-охранника "народного мэра"

Задержанный по собственному желанию присоединился к боевикам 15 июня 2014 года, чтобы улучшить свое материальное положение.

В Славянске поймали водителя «народного мэра» handcuffs/Shutterstock

В Славянске Донецкой области задержали 49-летнего местного жителя, который во время оккупации города российскими террористами работал водителем-охранником у "народного мэра" Владимира Павленко.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Донецкой области.

Следствию удалось выяснить, что задержанный по собственному желанию присоединился к боевикам 15 июня 2014 года, чтобы улучшить свое материальное положение.

В это же время террористы по распоряжению главаря Игоря Гиркина ("Стрелка") задержали предыдущего "народного мэра" Вячеслава Пономарева якобы за расхищение гуманитарной помощи. На его место поставили бывшего сотрудника КГБ Владимира Павленко, на должности водителя-охранника которого и проработал задержанный местный житель до освобождения города 5 июля 2014 года.

Задержанный сообщил правоохранителям, что кроме него Павленко постоянно сопровождали еще два охранника, одного из которых, 30-летнего славянца, задержали еще в ноябре 2016 года. Убегая из города в июле 2014 года, он оставил свой автомат Калашникова водителю, который утверждает, что разобрал оружие и выбросил его в реку.

Вместе с тем у задержанного обнаружили автомобиль Skoda, на котором передвигался "народный мэр". Машину он привез после одной из поездок в оккупированный Донецк, о которых стало известно полиции. По словам задержанного, автомобиль он "выкупил".

С момента освобождения Славянска бывший охранник "народного мэра" проживает в Славянске, перебиваясь случайными заработками.

В полиции заверили, что собрали серьезную доказательную базу о сотрудничестве задержанного с террористами, в том числе видео одного из российских пропагандистских телеканалов.

Экс-охраннику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).