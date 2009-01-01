В Славянске с поличным поймали четырех полицейских-вымогателей

Злоумышленники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности.

В Славянске поймали полицейских-вымогателей Пресс-центр СБУ

Возле Славянска в Донецкой области СБУ задержала четырех полицейских, которые требовали деньги от местного жителя, угрожая ему уголовным делом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что двое оперуполномоченных и двое работников участковой полиции с применением насилия требовали от жителя Николаевки Донецкой области 1,5 тысячи долларов. За эту сумму злоумышленники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы совершенное им изнасилование.

Силовики задержали вымогателей вблизи опорного пункта во время передачи мужчине материалов сфабрикованного против него уголовного дела. Во время обысков в служебных кабинетах злоумышленников правоохранители изъяли часть денег, полученных от местного жителя. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом).

Пресс-центр СБУ

Напомним, ранее сообщалось, что двух судей задержали при попытке дачи взятки Холодницкому.

Фото: СБУ.