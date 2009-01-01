В Славянске телефонный аферист уговорил ребенка отдать более 120 тыс. гривен

Злоумышленник сказал мальчику "по секрету", что мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама и не звонит.

Деньги, иллюстрация

девятилетний мальчик поверил телефонному аферисту, который якобы звонил по просьбе его мамы, и отдал мошенникам денежные сбережения семьи — более 120 тыс. гривен.

Об этом говорится на сайте местного отдела полиции.

По данным правоохранителей, мальчик, следуя инструкциям злоумышленника, передал пакет с 4,5 тыс. долларов (117 тыс. гривен), 100 евро (свыше 3 тыс. гривен) и 3 тыс. гривен таксисту.

"Мужчина, который звонил, представился знакомым его мамы и сказал, что звонит по ее просьбе. И попросил номер его мобильного телефона", — отмечается в сообщении.

Когда аферист перезвонил на мобильник, он попросил ребенка собрать все деньги, которые есть в доме, положить в пакет и передать таксисту, которой подъедет к подъезду. Тот сказал ребенку "по секрету", что мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама и не звонит.

Мальчик выполнил все, что просил мошенник. Когда мать пришла домой и узнала о том, что случилось, сразу обратилась к полицейским. По факту случившегося начато производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули украинцев на более чем 75 млн гривен, и задержали двух дельцов, причастных к организации преступной схемы.