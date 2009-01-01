В Славянске задержан информатор боевиков ЛНР, опубликованы фото

Злоумышленник, в частности, собирал и отправлял врагу данные о расположении военной техники и подразделений сил АТО.
Об этом говорится на сайте спецслужбы.
В ведомстве уточнили, что мужчина по делам передвигался по населенным пунктам в зоне АТО на Донбассе и собирал сведения для противника.
"Он, в частности,... отправлял… детализированные данные о расположении военной техники и подразделений сил АТО", — отметили в СБУ.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника найдены и изъяты доказательства передачи информации врагу. Начато производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство ими или участие в них, а также содействие их созданию или деятельности) Уголовного кодекса.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в Донецкой области был задержан заряжающий артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористической ДНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua