В Славянске задержаны "антикоррупционеры": требовали деньги от бизнесменов

Злоумышленников обезвредили при получении 10 тыс. гривен "отступных".

Задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

В Славянске Донецкой областитрех представителей криминальной среды региона, которые систематически сдирали деньги с предпринимателей, угрожая физической расправой.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники действовали под прикрытием общественной организации по борьбе с коррупцией, терроризмом и организованной преступностью.

"Оперативники спецслужбы задержали вымогателей во время получения 10 тыс. гривен "отступных" от очередной жертвы", — отметили в СБУ.

Задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

Начато производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде силовики прекратили деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой оружия и наркотиков из стран Центральной Европы. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua