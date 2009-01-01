В Славянске задержаны "антикоррупционеры": требовали деньги от бизнесменов

Злоумышленников обезвредили при получении 10 тыс. гривен "отступных".
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники действовали под прикрытием общественной организации по борьбе с коррупцией, терроризмом и организованной преступностью.
"Оперативники спецслужбы задержали вымогателей во время получения 10 тыс. гривен "отступных" от очередной жертвы", — отметили в СБУ.
Начато производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Ужгороде силовики прекратили деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой оружия и наркотиков из стран Центральной Европы. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua