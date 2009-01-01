В США арестованного украинца обвинили в незаконном экспорте прицелов и тепловизоров

Владимир Недовиз был арестован по федеральному обвинению.

Украинца обвинили в незаконном экспорте тепловизоров all.biz

В Соединенных Штатах Америки арестован гражданин Украины Владимир Недовиз, который подозревается в незаконном экспорте из США в Украину прицелов и тепловизоров.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Департамента юстиции США.

"7 марта Владимир Недовиз, гражданин Украины, был арестован по федеральному обвинению в незаконном экспорте контролируемой военной техники из Соединенных Штатов для конечных пользователей в Украине. Федеральные агенты также провели обыски в Филадельфии (штат Пенсильвания) в месте, которое использовалось в связи с незаконной схемой Недовиза", — сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, подозреваемый вступил в сговор с другими людьми в Украине и Соединенных Штатах, чтобы купить оборудование военного назначения, экспорт которого контролирует правительство США, и вывезти его в Украину без необходимых лицензий.

Напомним, ранее американский сенатор попросил Трампа дать Украине летальное оружие.