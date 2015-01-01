В Стаханове вооруженный боевик сбежал в "самоход": ограбил магазин, угрожал оружием гражданским

Военнослужащий 6-го отдельного мотострелкового полка самовольно покинул место несения службы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
Сообщается, что 24 декабря военнослужащий 6-го отдельного мотострелкового полка в Кадиевке (бывший Стаханов) самовольно покинул место несения службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал оружием гражданским лицам.
Напомним, ранее сообщалось о стычке наемников в Стаханове, когда русские боевики разоружили "инородцев".