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В Стаханове вооруженный боевик сбежал в "самоход": ограбил магазин, угрожал оружием гражданским

Сегодня, 05:38

Военнослужащий 6-го отдельного мотострелкового полка самовольно покинул место несения службы.

Боевики, ЛНР, флаг, оружие, диверсант
Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com
На Донбассе с объявлением "режима перемирия" отмечается резкое снижение уровня воинской дисциплины среди личного состава в подразделениях оккупационных российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Сообщается, что 24 декабря военнослужащий 6-го отдельного мотострелкового полка в Кадиевке (бывший Стаханов) самовольно покинул место несения службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал оружием гражданским лицам.

Напомним, ранее сообщалось о стычке наемников в Стаханове, когда русские боевики разоружили "инородцев".

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Донбасс, Кадиевка, Стаханов, боевик, ограбление
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