В Стаханове вооруженный боевик сбежал в "самоход": ограбил магазин, угрожал оружием гражданским

Военнослужащий 6-го отдельного мотострелкового полка самовольно покинул место несения службы.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

На Донбассе с объявлением "режима перемирия" отмечается резкое снижение уровня воинской дисциплины среди личного состава в подразделениях оккупационных российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Сообщается, что 24 декабря военнослужащий 6-го отдельного мотострелкового полка в Кадиевке (бывший Стаханов) самовольно покинул место несения службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал оружием гражданским лицам.

Напомним, ранее сообщалось о стычке наемников в Стаханове, когда русские боевики разоружили "инородцев".