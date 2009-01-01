В Станице поймали боевика, который пытался вернуться в ЛНР

Злоумышленник сказал, что дежурил на блокпостах врага, отметили в СБУ.

Задержанный злоумышленник Скриншот видео с youtube.com

В Станице Луганской на пункте пропуска силовики задержали боевика, который пытался вернуться на захваченную боевиками территорию Луганщины.

Об этом говорится на сайте СБУ.

По словам самого террориста, он с оружием в руках дежурил на блокпостах противника.

"Правоохранители получили информацию, что один из боевиков, который в 2014 году был членом банд ЛНР, прибыл для решения личных вопросов на подконтрольную украинской власти территорию", — отметили в пресс-службе.

Позже сотрудники спецслужбы установили личность злоумышленника и задержали его при попытке пересечения линии разграничения. На контролируемую Украиной часть Луганской области он прибыл для оформления пенсии.

"Открыто уголовное производство по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", — добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Сватово Донецкой области правоохранители задержали боевика террористической ДНР, его подозревают в жестоком обращении с пленными украинскими военными.

Видео: Служба безпеки України