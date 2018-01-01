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В Сумах найден мертвым экс-депутат и чиновник горсовета (видео)

Сегодня, 21:26

Сейчас на месте его гибели работают следователи.

анатолий жук
Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета
В Сумах обнаружен мертвым экс-депутат, чиновник городского совета Анатолий Жук.  Тело погибшего обнаружили у него дома, рядом с трупом лежал пистолет.

Информацию о том, что погибший - именно Анатолий Жук, подтвердили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, сообщает UA:Сумы.

По словам Владимира Крупецких, старшего инспектора сектора коммуникаций, информация о смерти мужчины поступила в 19:12 - погибшего обнаружил его 58-летний отец. Сейчас на месте работают следователи.

Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва. В последнее время был в оппозиции к команде нынешнего мэра Сум Александра Лысенко.

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Ранее 2 августа в Каменском взорвали микроавтобус батальона "Днепр", в котором на момент взрыва находился депутат горсовета Виталий Чернявский. При этом депутат остался жив, хоть и сильно пострадал.

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Теги:  
депутат, чиновник, Сумы, смерть, полиция
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