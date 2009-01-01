В Сумах в результате взрыва на предприятии есть пострадавшие, опубликованы фото и видео

Сообщение о взрыве на малом предприятии, расположенном на улице Рабочий Поселок, поступило в 15:15.

Последствия взрыва в Сумах фото: ТСН.ua

В среду, 4 октября, в Сумах в результате взрыва на частном предприятии пострадали три человека.

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщает УНИАН.

Отмечается, что сообщение о взрыве на малом предприятии, расположенном на улице Рабочий Поселок, поступило в 15:15.

Согласно сообщению, сотрудники ГСЧС установили, что взорвался дровяной котел без последующего горения. По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадали три человека - двое рабочих и владелец предприятия, которых госпитализировали в медицинские учреждения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у одного из них перелом ноги.

В результате взрыва помещение полностью разрушено.

По информации отдела коммуникации полиции Сумской области, на месте работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. "Предварительно было установлено, что на месте происшествия проводились работы по монтажу парового котла для обработки мучной продукции. Событие внесено в ЕРДР по ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Состояние пострадавших выясняют медики, по заключениям которых будет уточнена квалификация происшествия", — отметил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве прогремел взрыв на территории завода, погибли три человека.

Фото, видео: ТСН.