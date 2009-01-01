В Сумах взорвали банкомат. При задержании злоумышленник тяжело ранил полицейского

Сотрудников полиции охраны при задержании злоумышленника получил ранение в голову и сейчас находится в реанимации.

Взрыв банкомата в Сумах. Dancor.sumy.ua

В центре Сум во время задержания вооруженного преступника был тяжело ранен сотрудник полиции, за его жизнь сейчас борются медики.

Как сообщил пресс-секретарь управления полиции охраны в Сумской области Игорь Садовский, "около 3.30 утра на пульт управления полиции охраны поступил сигнал от банкомата на ул. Харьковской. Через минуту на место прибыл наряд, где полицейские увидели взрыв и злоумышленника, который начал собирать кассеты из банкомата. Увидев полицейских, он начал убегать, при этом стал вести прицельную стрельбу, в результате чего один из сотрудников полиции охраны получил ранение в голову и сейчас находится в реанимации".

В свою очередь сотрудники полиции открыли ответный огонь. В результате злоумышленника ранили в ногу и обезвредили. Сейчас он также доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, пишет Данкор.

На месте происшествия полицейские выявили сумку злоумышленника, в которой находилось газовое оборудование, а при нем пистолет ПМ с насадкой глушителем.

В городе введен план "Перехват". Ведь полиция не исключает, что у преступника были сообщники.

Напомним, 20 февраля в Киеве в мусоропровод жилого дома бросили гранату.

фото: dancor.sumy.ua; видео: UA:СУМИ