В Суммах злоумышленник открыл стрельбу по людям, два человека пострадали

В результате стрельбы пострадали двое мужчин.

Полицейским в Сумах удалось задержать мужчину, который устроил стрельбу по людям, в результате которой два человека получили телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в Facebook.

Инцидент произошел на ул. Привокзальной возле одного из магазинов. Патрульные полицейские заметили ссору между мужчинами, в тот момент двое выбежали из палатки, один из которых намеревался ударить стулом другого. Правоохранители скомандовали всем оставаться на местах. Один из участников ссоры рассказал, что его оппонент стрелял в него и товарища. Но злоумышленник успел сбежать.

Полицейским удалось его задержать. В его руке, действительно, находился предмет, похожий на пистолет. По предварительной версии, во время конфликта злоумышленник произвел 4 выстрела.

На месте работала следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

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