В Сватово поймали садиста из ДНР. Издевался над пленными бойцами ВСУ

Следствие установило 11 военнослужащих, которые пострадали от действий боевика.

В Сватово поймали садиста из ДНР gp.gov.ua

В Донецкой области правоохранители задержали террориста ДНР , который подозревается в жестоком обращении с пленными украинскими военнослужащими.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, гражданина Украины П. задержали 10 февраля в городе Сватово. Он подозревается в том, что в период с августа по декабрь 2014 года в составе террористической организации ДНР незаконно удерживал в помещении СБУ в Донецке пленных военных ВСУ. При этом, вопреки Женевской конвенции, "применял к ним физическое насилие, наносил побои, истязал, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни".

Следствие установило 11 военнослужащих, которые пострадали от действий боевика.

11 февраля задержанному сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны против Украины) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса. Также террориста посадили под арест сроком на два месяца.

Напомним, ранее под Волновахой поймали боевика "Оплота", изнасиловавшего несовершеннолетнюю.

Фото: gp.gov.ua.