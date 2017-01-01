В Таиланде авто с украинцем и россиянками попало в смертельное ДТП, видео с места трагедии

Легковушка врезалась в минивэн, который ехал по встречной полосе.

На острове Пхукет в Таиланде в смертельное дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль Nissan с гражданами Украины и России.

В результате лобового столкновения с микроавтобусом погибли две россиянки в возрасте 68 и 67 лет, а украинец получил травмы, сообщает The Phuket News.

Как пишет издание, водитель автомобиля Nissan, украинец Артем Сердюков был госпитализирован.

По словам водителя микроавтобуса, инцидент произошел из-за того, что Nissan неожиданно выехал на встречную полосу движения. Украинца попросили проверить на наличие алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, на YouTube появилось видео столкновения автомобилей в Таиланде, в результате которого погибли две россиянки.

На жутком видео видно, как легковушка врезалась в минивэн, который ехал по встречной полосе.

Напомним, 20 января в турецкой провинции Эскишехир туристический автобус въехал в деревья, растущие на обочине дороги, погибли 11 человек, по меньшей мере 44 — пострадали.