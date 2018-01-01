В Тбилиси напали на грузинскую националистку, воевавшую в зоне АТО, ее сын убит

В результате покушения был убит ее сын, а сама Додо Гугешашвили получила ранение.

Додо обучала украинских добровольцев на Донбассе. fakty.ua

В грузинской столице городе Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне сил АТО , а в 1990-х командовала в Грузии националистическим военизированным формированием Мхедриони.

Нападение произошло в квартире полковника в отставке, сообщает 1tv.ge.

В результате покушения был убит ее сын, а сама Додо Гугешашвили получила ранение. Информации о ее состоянии на данное время нет.

Преступникам при этом удалось скрыться.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства и покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Стоит отметить, что ранее Гугешашвили участвовала в вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, а также в войне на Донбассе, где она обучала украинских добровольцев.

Напомним, вечером 30 октября 2017 года под Киевом неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым. В результате покушения Окуева погибла, а Осмаев получил пулевое ранение в ногу.