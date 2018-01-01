В Тернополе подрезали бывшего депутата-"свободовца"

Турского подрезали достаточно сильно, говорят его коллеги.

Игорь Турский.

В Тернополе на улице Грушевского подрезали экс-депутата горсовета Игоря Турского.

Об этом написал народний депутат Украины от партии "Народный Фронт" Роман Заставный в Facebook.

"Страшно констатировать, но очевидно, в Тернополь возвращаются лихие 90-е! Не помню, чтобы в последние годы так дерзко и бесстрашно в центре города, среди бела дня с ножом нападали на политика, активиста", — написал он.

Между тем, коллега Турского, экс-депутат Иван Сороколит, сообщает, что "Игоря Турского подрезали достаточно сильно. В центре города. У кафе "Лампа" (бывшее "Ретро"). Игорь шел за сыном в школу. Я был рядом с ним. Шли с "Скаваридке", где были минут 15. Перед тем были в ГУНП (забирали ответы на свои обращения. Потом их выложим).

Мы шли вместе. Подбежало существо сзади, пырнуло со всей силы в бедро и убежало".

Тон также отметил, что Турский уже больше года ни с кем конфликтов не имеет

Ранее Турский и еще двое депутатов Тернопольского горсовета были исключены из ВО "Свобода", а позже лишены депутатских мандатов.