В Тернопольской области произошло ДТП с военным грузовиком, есть погибшие

Из-за аварии также госпитализировали в тяжелом состоянии ребенка.

В Тернопольской области произошло ДТП с военным грузовиком. tp.npu.gov.ua

Погибли две женщины, а ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии из-за аварии.

Легковое авто столкнулось с грузовиком на трассе Тернополь-Рава-Русская. ДТП произошло в 17:30 27 июня неподалеку от села Озерная Зборовского района Тернопольской области.

По предварительным данным, водитель Nisan выехала на "встречку" и врезалась в ГАЗ 66 Вооруженных сил Украины, сообщила полиция Тернопольской области.

В итоге обе пассажирки иномарки скончались, а третьего пассажира авто – 5-летнего мальчика – доставили в больницу.

В грузовике на момент аварии находилось двое военных в кабине и двое в будке. У одного из солдат перелом ключицы. О травмах других пока не сообщается.

Продолжается следствие согласно статье 286 часть 3 УК.

Ранее произошло масштабное ДТП с участием маршрутки под Ровно: четверо погибших, девять пострадавших. По данным правоохранителей, водитель автомобиля на иностранной регистрации нарушил правила дорожного движения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram