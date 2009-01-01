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В Украине и Германии проводят спецоперацию против угонщиков, похищавших элитные авто в Европе

Сегодня, 14:25

Одновременно проходят более 10 обысков.

Угонщики, обыск
Проходит спецоперация против угонщиков Фейсбук С.Князева
Сотрудники полиции Украины и Германии проводят задержание преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в нашей стране.

Об этом написал руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"...Сегодня после перерыва проходит совместная украинско-немецкая операция по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине. Сейчас одновременно проходят более 10 обысков на территории Украины и не менее — в Германии", — сообщил Князев.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине накрыли банду угонщиков элитных авто.

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Украина, Германия, угонщики, авто, полиция
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