В Ужгороде полицейскому-взяточнику грозит до 10 лет тюрьмы, опубликованы фото

Деньги работник полиции потребовал от правонарушителя за содействие в непривлечении его к уголовной ответственности.

В Ужгороде поймали полицейского-взяточника фото: zak.gp.gov.ua

В Ужгороде сегодня, 1 марта, правоохранители задержали оперуполномоченного полиции при получении неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долларов

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, следователи прокуратуры области совместно с сотрудниками отдела внутренней безопасности в области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали оперуполномоченного Ужгородского отдела полиции при получении неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долларов.

Указанные средства работник полиции потребовал от правонарушителя за содействие в непривлечении его к уголовной ответственности по ч. 4 сек. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет).

Сейчас, по данным прокуратуры, расследуется уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В прокуратуре добавили, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

"Задержали оперуполномоченного полиции при получении взятки возле здания прокуратуры Закарпатской области. В настоящее время с ним проводятся первоочередные следственные действия", — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Харькове руководство завода погорело на взятке в 1,5 миллиона.

Фото: zak.gp.gov.ua.