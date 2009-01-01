В Ужгороде застрелили гендиректора обувной фабрики

Мотивы злоумышленника на данное время не установлены.
Как сообщается убийство произошло около 11.00, пишет Мukachevo.net.
По словам полицейских, гендиректор погиб в результате нескольких выстрелов из пистолета.
Также отмечается, что предполагаемый преступник уже задержан, его допрашивают.
Мотивы злоумышленника на данное время не установлены.
В то же время, согласно предварительным данным источника в полиции, убийство произошло на почве личного конфликта.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что на территории общества с ограниченной ответственностью в собственном служебном кабинете был убит директор данного предприятия.
По данным правоохранителей, 54-летнего мужчину убил 59-летний житель Ужгорода. Полиция установила, что мужчины поссорились, во время выяснения отношений один выстрелил четыре раза в другого, в результате чего тот скончался на месте.
Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции на месте преступления. Он сейчас находится в Ужгородском отделе полиции.
Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. С места происшествия изъяли пистолет калибра 7,65 мм с одним патроном, из которого стрелял подозреваемый, и отправили на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК, (умышленное убийство), которой предусматривается лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Николаеве жестоко избили и порезали мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуровенко.
фото: видео: ГУНП в Закарпатській області