В Виннице депутату-"свободовцу" сожгли авто "коктейлем Молотова"

Депутат считает, что ему отомстили за постоянную критику в адрес городских властей.

Ford Focus депутата Уманца. Facebook.com

Сегодня, 3 марта ночь, в Виннице сожгли автомобиль Ford Focus депутата горсовета от фракции "Свобода" Дмитрия Уманца.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В 3 утра сработал брелок сигнализации. Я выглянул в окно и увидел, что мое авто горит. Вызвал пожарных ... Тушить самостоятельно уже не было смысла. На месте нашли 5-литровую канистру с бензином", — рассказал он.

"Это однозначно поджог! Облили "коктейлем Молотова" и бросили спичку! — сказал Уманец. — Видите, рядом валяется пластиковая бутыль с остатками горючей жидкости, прошу, не касайтесь ее до приезда экспертов, возможно, на ней остались следы, сообщает 33kanal.com.

Это предупреждение! Я уверен, мне отомстили за то, что я в оппозиции к городской власти, за постоянную критику из моих уст на сессиях горсовета, за те мысли, что я высказывал в соцсети. Я убежден, это сделали бандиты по чьей-то указке", — возмущался депутат.

Как отметил местный журналист Роман Ковальский Facebook, авто подожгли из моторного отсека и под задним бампером. Ford восстановлению не подлежит.

По данным пресс-службы полиции Винницкой области, пожар произошел во дворе одного из домов по улице Хмельницкое шоссе. По факту повреждения имущества правоохранители открыли уголовное производство.

"Сообщение о возгорании автомобиля поступило в полицию около 3.16 часов. Автомобиль был припаркован во дворе дома и ночью загорелся. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия обнаружены остатки емкости с остатками жидкости, которая предположительно имеет горючие свойства", — сообщили в полиции.

Отмечается, что причина пожара будет установлена после проведения ряда экспертиз. Сейчас отрыто уголовного производства по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Злоумышленникам грозит до 10 лет.

Напомним, в Одессе неизвестные подожгли автомобиль Lexus GS. В салоне обнаружено тело бизнесмена с признаками насильственной смерти.

фото; видео: 33kanal.com