В Виннице наркоман лопаткой избивал прохожих по голове

Два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

В Виннице полицейские задержали 22-летнего жителя города, который саперной лопаткой наносил телесные повреждения прохожим.

Так, вечером 8 апреля злоумышленник нападал на людей беспричинно, находясь под действием наркотических веществ, сообщает управление Национальной полиции в области.

Известно, что нападающий, выйдя из своего дома, саперной лопаткой нанес удары по голове 23-летнему парню. Пострадавший был с товарищем, поэтому злоумышленник сразу убежал и на той же улице напал на бабушку.

73-летняя пострадавшая с рубленой раной головы в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение винницкой больницы.

Подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные производства статье "Покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений".