В Виннице в штабе командования Воздушных Сил нашли мертвым офицера

По предварительным данным, военнослужащий застрелился.
Об этом пишет real-vin.com, ссылаясь на данные правоохранителей.
Издание уточнило, что инцидент произошел на ул. Стрелецкой, по предварительным данным, офицер сдал дежурство, а потом застрелился.
"Суицид является основной версией гибели майора. Следствие продолжается", — говорится в статье.
Напомним, в феврале боец АТО, который ехал в поезде Мариуполь — Львов, совершил самоубийство на железнодорожной станции в Запорожье. Узнать больше о трагедии можно здесь.