В Виннице в штабе командования Воздушных Сил нашли мертвым офицера

По предварительным данным, военнослужащий застрелился.

Суицид, иллюстрация ngu.gov.ua

Во вторник утром, 21 марта, в Виннице в штабе командования Воздушных Силвоеннослужащие нашли мертвым майора из местной военной части (А 0549).

Об этом пишет real-vin.com, ссылаясь на данные правоохранителей.

Издание уточнило, что инцидент произошел на ул. Стрелецкой, по предварительным данным, офицер сдал дежурство, а потом застрелился.

"Суицид является основной версией гибели майора. Следствие продолжается", — говорится в статье.

Напомним, в феврале боец АТО, который ехал в поезде Мариуполь — Львов, совершил самоубийство на железнодорожной станции в Запорожье. Узнать больше о трагедии можно здесь.