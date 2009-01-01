В Винницкой области "копейка" врезалась в столб: погиб военный, водитель сбежал с места ДТП

На момент аварии в машине, кроме водителя, находились два пассажира.

В Калиновке погиб 22-летний военнослужащий vn.npu.gov.ua

В ночь понедельник, 20 ноября, в Винницкой области в городе Калиновка автомобиль въехал в электрический столб, в результате чего погиб военный.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Отмечается, что на момент аварии в машине, кроме водителя, находились два пассажира, один из которых получил не совместимые с жизнью повреждения.

"20 ноября в г. Калиновка на улице Независимости случилось автопроисшествие, в котором погиб 22-летний военнослужащий. Водитель автомобиля ВАЗ 2101, в котором ехал потерпевший, не справился с управлением и въехал в столб. Увидев, что товарищ погиб, водитель машины с места происшествия скрылся. Сейчас его ищет полиция", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье перевернулся военный грузовик, есть погибший.