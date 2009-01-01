В Винницкой области на ж/д переезде электричка протаранила автобус, есть погибший

Водитель автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.
Об этом сообщили в областном управлении ГосЧС.
Как отмечается, сегодня в 16:50 в п. Калиновка на нерегулируемом переезде электропоезд сообщением "Хмельницкий-Винница" допустил столкновение с пассажирским автобусом. На момент происшествия, в салоне автобуса находился только водитель, житель села Чернятин Калиновского района. В электропоезде — 45 пассажиров, из которых никто не пострадал.
Водитель автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.
В настоящее время на данном участке железнодорожное движение приостановлено.
Обстоятельства и причина возникновения происшествия устанавливаются специалистами.
Напомним, в Киеве металлический отбойник пробил "Жигули", есть погибший и пострадавшая.
Фото: vn.dsns.gov.ua.