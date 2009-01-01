В Винницкой области на ж/д переезде электричка протаранила автобус, есть погибший

Водитель автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.

Электричка протаранила автобус vn.dsns.gov.ua

Во вторник, 21 февраля, в Винницкой области в результате столкновения электропоезда и пассажирского автобуса погиб водитель.

Об этом сообщили в областном управлении ГосЧС.

Как отмечается, сегодня в 16:50 в п. Калиновка на нерегулируемом переезде электропоезд сообщением "Хмельницкий-Винница" допустил столкновение с пассажирским автобусом. На момент происшествия, в салоне автобуса находился только водитель, житель села Чернятин Калиновского района. В электропоезде — 45 пассажиров, из которых никто не пострадал.

Водитель автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.

В настоящее время на данном участке железнодорожное движение приостановлено.

Обстоятельства и причина возникновения происшествия устанавливаются специалистами.

Напомним, в Киеве металлический отбойник пробил "Жигули", есть погибший и пострадавшая.

Фото: vn.dsns.gov.ua.