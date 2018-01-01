В Вологодской области второй секс-скандал за неделю: главврач распространял в Сети свое же порно

Мужчина переодевался в женскую одежду и снимал сам себя.

Главврач снимал порно с собою в главной роли. Go Work

В Вологодской области России уже второй секс-скандал за эту неделю.

Пару дней худрука местного драмтеатра Зураба Нанобашвили обвинили в домогательствах несовершеннолетние студентки, а теперь главврача центральной районной больницы одного из районов области задержали прямо во время рабочего совещания по подозрению в распространении порнографии.

Следком возбудил уголовное дело после того, как нашли при обыске на рабочем месте и в квартире мужчины фото и видеоматериалы порнографического характера. Как пишет "Региональное агентство новостей", главную роль в этих "картинках" исполнял сам задержанный.

Его имя не раскрывается в интересах следствия. Однако известно, что мужчина переодевался в женскую одежду и снимал сам себя. Затем эти ролики он распространял в интернете.

По данным местных СМИ, он уже дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде.

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