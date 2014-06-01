В Запорожье на заводе прогремел взрыв, есть погибшие

По сообщению полиции, произошел взрыв емкости с газом без горения.

В Запорожье на заводе прогремел взрыв iz.com.ua

В четверг, 16 марта, в Запорожье на заводе "Запорожкокс" прогремел взрыв, в результате которого погибли четверо людей.

Сообщение о взрыве поступило сегодня, 16 марта, в 15.15, сообщает УНИАН со ссылкой на управлении полиции города.

По сообщению полиции, произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости, в результате чего произошел взрыв.

Известно, что три человека погибли на месте, еще один пострадавший — в карете скорой медицинской помощи.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 человек. На момент взрыва в шахте работало 172 горняка. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

В ночь со 2 на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львова с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы были перевезены 21 человек, из которых 2 — в тяжелом состоянии.

Фото: iz.com.ua.