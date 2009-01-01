Водитель обстрелянного авто уверяет, что понятия не имеет, кто это сделал, хотя и находился в машине.

Сегодня, 17 октября, в Запорожье неизвестные расстреляли внедорожник Subaru Forester.

Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы управления Нацполиции в Запорожской области Екатерину Людвик сообщает местное издание "061".

По ее словам, это случилось около 10:00 на улице Нижнеднепровской. Пострадала задняя часть кузова и стекло припаркованного автомобиля, который принадлежит 49-летнему запорожцу.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте нападения на авто работают следователи.

Сам водитель при первом общении с правоохранителями заявил, что не видел нападавших и не знает, кто бы это мог сделать, пишет портал Depo.Запорижжя.

Владелец автомобиля — житель Запорожья, который несколько лет назад переехал из Донецкой области, поэтому на автомобиле донецкие номера. На момент обстрела машины он находился в салоне, но, по его словам, не видел, кто стрелял и не имеет понятия, почему.

Напомним, 11 октября, в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь из окна пятиэтажного дома, никто не пострадал, злоумышленника разыскивают.

Фото: 061