В Запорожье перевернулся военный грузовик: есть погибший, опубликованы фото с места ДТП

Водитель автомобиля выехал без маршрутного листа.

ДТП в Запорожье 061.ua

В воскресенье утром, 19 ноября, в Запорожье произошло ДТП с участием военного автомобиля, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что авария произошла около 10 часов утра — автомобиль перевернулся. Машина принадлежит 55-ой артиллерийской бригаде ВСУ, которая дислоцируется в Запорожье.

В самой части данный инцидент пока не комментируют.

В тоже время, по данным источника, водитель автомобиля выехал без маршрутного листа.

В данный момент на месте ДТП работают спасатели. Также присутствует служба военного правопорядка и представители военной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине в результате ДТП есть жертвы.