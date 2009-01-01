В Запорожье поймали на взятке "шишку" из ГСЧС

Злоумышленник систематически требовал деньги от бизнесменов, отметили в СБУ.

Взятка, иллюстрация twitter.com/HromadskeRadio

В Запорожье силовики при получении очередной взятки задержали главного инспектора районного Управления ГСЧС в Запорожской области (является майором службы гражданской защиты).

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что он систематически требовал деньги от бизнесменов за формальное проведение проверки состояния противопожарной безопасности на объектах торговли.

"Оперативники спецслужбы задержали вымогателя в центре города во время получения очередной взятки от владельца торгового заведения", — отметили в пресс-службе.

По факту случившегося начато уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. "Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Продолжаются следственные действия", — добавили в СБУ.

Напомним, в Киеве поймали на крупной взятке исполняющую обязанности начальника отдела Департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации. Узнать больше об инциденте можно здесь.