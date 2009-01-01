В Запорожье поймали пропагандиста ДНР, опубликовано видео

Злоумышленник получил задание вернуться в Запорожье для организации заказанной Кремлем информационной компании.

В Запорожье поймали пропагандиста ДНР Скриншот

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали пропагандиста террористической ДНР.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители установили, что житель Запорожья в течение 2014-2016 годов работал в так называемом "комитете социальных коммуникаций ДНР".

По данным СБУ, он готовил и размещал на сепаратистских интернет-ресурсах материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, провоцировал разжигание межнациональной розни. По информации спецслужбы, агитатор получал задание и согласовывал антиукраинские материалы непосредственно с кураторами из РФ, которые финансировали сепаратистские веб-ресурсы.

"Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник после "творческой паузы" получил задание вернуться в Запорожье для организации заказанной Кремлем информационной компании против нашей страны. Пропагандист, в частности, планировал подобрать за деньги "массовку" для проведения в области фейковых акций протеста. Сотрудники спецслужбы задержали пропагандиста сразу после возвращения в родной город. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и носители информации с доказательствами подготовки и распространения антиукраинских материалов и участия в незаконном референдуме", — говорится в сообщении.

Во время обыска у подозреваемого выявлено резюме для трудоустройства на работу в пророссийских и сепаратистских медиа.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала боевика ДНР.

Видео: Служба безпеки України.