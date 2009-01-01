В Запорожье военного поймали на торговле гранатами и патронами из зоны АТО

Военнослужащий задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

В Запорожье военного поймали на торговле боеприпасами mvs.gov.ua

В Запорожье задержан военнослужащий, который привозил из зоны проведения антитеррористической операции боеприпасы с целью последующей продажи.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

Он подчеркнул, что 23-летнего военнослужащего задержали вчера, 1 сентября.

"Во время обысков изъяты: пистолет ПМ, патроны калибра 9 мм, граната РГД-5 и запал УЗРГМ. Установлено, что оружие поступало из зоны проведения АТО.

Военнослужащий задержан в порядке ст.208 УПК Украины", — сообщил Золотоноша.

Напомним, ранее в Киеве накрыли банду торговцев оружием из зоны АТО.