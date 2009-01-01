В Запорожье военного поймали на торговле гранатами и патронами из зоны АТО

Военнослужащий задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.
Он подчеркнул, что 23-летнего военнослужащего задержали вчера, 1 сентября.
"Во время обысков изъяты: пистолет ПМ, патроны калибра 9 мм, граната РГД-5 и запал УЗРГМ. Установлено, что оружие поступало из зоны проведения АТО.
Военнослужащий задержан в порядке ст.208 УПК Украины", — сообщил Золотоноша.
Напомним, ранее в Киеве накрыли банду торговцев оружием из зоны АТО.