В Запорожье задержали прокурора: торговал наркотиками, дома устроил притон

Злоумышленник употреблял марихуану и метамфетамин, отметили в СБУ.

Злоумышленник склонял людей к употреблению наркотических веществ ssu.gov.ua

В Запорожье силовики задержали прокурора одной из местных прокуратур, который наладил

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве уточнили, что злоумышленник устроил наркопритон в собственной квартире.

"Он употреблял марихуану, метамфетамин и склонял к этому других сотрудников прокуратуры и наркозависимых", — отметили в пресс-службе.

Злоумышленник склонял людей к употреблению наркотических веществ ssu.gov.ua

При обысках по месту жительства и в служебном помещении прокурора было найдено немало наркотических веществ. "Сейчас идут обыски у других лиц, которые, возможно, причастны к наркобизнесу, в том числе у одного из коллег задержанного", — добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Сумской области правоохранители поймали военного-торговца боеприпасами. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии опасных предметов, можно здесь.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine