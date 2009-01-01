В Житомире иномарка на переходе наехала на трех подростков, получили тяжелые травмы

Инцидент случился сегодня вечером, пострадавшие попали в больницу.

Оформление ДТП, иллюстрация фото: sai.gov.ua

В среду вечером, 27 сентября, в Житомире иномарка на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на трех подростов, они получилии были госпитализированы.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

В то же время агентство уточнило, что инцидент случился около 18 часов по ул. Чудновской.

"Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Т4, житель Житомира 1949 года, двигаясь на выезд из областного центра, совершил наезд на трех мальчиков (двое 12 лет, один — 13 лет)", — говорится в статье.

По факту случившегося начато производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Напомним, 25 сентября в Дубровице Ровенской области автомобиль наехал на местную жительницу, которая передвигалась на велосипеде, и скрылся с места ДТП, пострадавшая скончалась.